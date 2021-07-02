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Наука и медицина
Новую особенность штамма «дельта» обозначил вирусолог
2 июля, 2021 17:52
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фото: pixabay
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предупредил россиян, что для индийского штамма Covid-19 под названием «дельта» характерно поражение желудочно-кишечного тракта человека. Об этом пишет «Российская газета».
В меньших случаях вирус наносит вред рецепторам верхних дыхательных путей. При этом у пациента не наблюдается потеря обоняния, отметил медик.
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