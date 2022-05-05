Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Новосибирские ученые нашли противовирусное действие у бородатых корней
5 мая, 2022 13:01
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Новосибирские биологи при изучении астрагала повислоцветкового нашли противовирусное свойство. Его лечебный компонент находится в корнях. Это поможет в разработке препаратов.
Как отмечают медики, помимо противовирусных свойств исследование показало наличие антибактериальных, противовоспалительных, антиоксидантных и мочегонных свойств.
Культивирование астрагала по методу бородатых корней позволило повысить концентрацию вторичных биологически активных веществ и увеличить рост растений, выращивая экологически чистое сырье, передает издание «Наука в Сибири».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости