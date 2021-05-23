Новый рекорд. В Индии за сутки выявили более 240 тысяч случаев коронавируса

Наука и медицина

Число заразившихся коронавирусом в Индии увеличивается. За истекшие сутки в стране выявили 240 842 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране общее число пациентов с COVID-19 сейчас превышает 26,5 миллионов, сообщает Министерство здравоохранения Индии.

За сутки в Индии от коронавируса умер 3741 человек, всего в стране скончались более 299 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.

К настоящему моменту в стране выздоровели после коронавируса более 23,4 млн человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ранее, что в стране наблюдается «коронавирусный шторм», пишет РИА «Новости».