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Новый рекорд. В Индии за сутки выявили более 240 тысяч случаев коронавируса

Сергей Михневич
23 мая, 2021 09:19
1 мин
Сергей Михневич
23 мая, 2021 09:19
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Число заразившихся коронавирусом в Индии увеличивается. За истекшие сутки в стране выявили 240 842 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране общее число пациентов с COVID-19 сейчас превышает 26,5 миллионов, сообщает Министерство здравоохранения Индии.

За сутки в Индии от коронавируса умер 3741 человек, всего в стране скончались более 299 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.

К настоящему моменту в стране выздоровели после коронавируса более 23,4 млн человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ранее, что в стране наблюдается «коронавирусный шторм», пишет РИА «Новости».

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