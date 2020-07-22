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Новый пистолет-пулемет назвали в честь сына Михаила Калашникова и признали годным

Лилия Караева
22 июля, 2020 14:49
2 мин
Автомат Калашникова
Flickr

Концерн «Калашников» завершил испытания нового пистолета-пулемета, разработанного на базе выпускаемого с 2005 года «Витязь-МО». Он признан годным для серийного производства - оружию рекомендовано присвоить наименование «9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20».

На этапе разработки пистолета были учтены замечания, выявленные при изготовлении «Витязь-СН». В новом оружии улучшены эргономика и прилагаемое снаряжение, повышена надежность, в состав изделия введен прибор малошумной стрельбы.

Кроме глушителя, в ППК-20 входят ремень с одноточечным и двухточечным закреплением, сумка с маскирующей окраской для переноски магазинов, прибора малошумной стрельбы, обойм, переходника, говорится в пресс-релизе компании.

Пистолет-пулемет «Витязь-СН» имеет магазин на 30 патронов. В 2005 году его приняли на вооружение в МВД, ФСБ и ФСО.

Ранее сообщалось о разработке в России нового пистолета скрытого ношения для оперативников.

темы
испытания
пистолет-пулемет
Калашников
2 мин