Новый гиперзвуковой снаряд повысит безопасность России
Состоялся запуск крылатой ракеты, неуязвимой для существующих систем ПРО.
«Большим событием в жизни страны», по мнению президента Владимира Путина, стал тестовый залповый пуск новейших ракет «Циркон».
Испытания происходили в Белом море на протяжении двух месяцев и завершились, по заверению главы государства, «безупречно».
Ракеты успешно поразили все три намеченные цели, и со следующего года поступят на вооружение в качестве боевого оснащения на подлодках и надводных кораблях ВМФ, – передает РИА.
Напомним, что ракетный комплекс «Циркон» – первая крылатая гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость до 10.000 км/ч., находясь при этом в управляемом полете в верхних слоях атмосферы.
Это делает снаряд практически недоступным для современных систем ПРО.