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Наука и медицина
Новые запреты. В Петербурге из-за коронавируса ужесточили ограничения
19 июня, 2021 19:11
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Pixabay
В Санкт-Петербурге из-за коронавируса распоряжением Александра Беглова введены дополнительные ограничения, сообщает пресс-служба Смольного.
С 21 июня в городе прекращают работу аквапарки и аттракционы, а на массовые мероприятия численностью более 75 человек будут допускать только с отрицательным ПРЦ-тестом. При этом общее количество посетителей не должно превышать 500 человек.
Ограничено будет и число болельщиков фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади до 3 тысяч человек, в районе «Юбилейного» — до 1 тысячи человек.
Кроме того, в местах проведения праздника выпускников «Алые паруса» будет ограничена работа предприятий торговли, общепита и услуг, пишет «Росбалт».
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