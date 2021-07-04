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Наука и медицина
Новая реальность. Песков заявил о необходимости жестких мер по вакцинации
4 июля, 2021 15:37
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Kremlin Pool/Global Look Press
В России ситуация с распространением коронавируса требует от властей жестких мер в плане вакцинации и ответственности граждан в этом плане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации», - отметил политик.
По последним данным, в стране на данный момент зарегистрировано 25 142 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этой инфекцией заразились 5 610 941 человек. Из них полностью выздоровел 5 068 901, жертвами инфекции стали 137 925 человек.
Регионы страны одним за другим стали объявлять обязательную вакцинацию для сотрудников некоторых сфер деятельности, пишет URA.RU.
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