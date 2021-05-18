Невролог назвал звон в ушах опасной патологией

Наука и медицина

Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал «Пятому каналу», что появившийся у человека звон в ушах – тиннитус – может указывать на целый ряд опасных заболеваний, передает РИА Новости.

Основная причина – наличие патологии. У пациента может наблюдаться воспалительный процесс в организме, поражение слухового нерва или новообразования в коре головного мозга.

Особое внимание следует уделить обследованию височно-нижнечелюстного сустава, в котором может быть нарушено правильное функционирование или замечено наличие воспаления. Кроме того, шум в ушах может быть вызван проблемами с шейным отделом позвоночника или сосудистыми заболеваниями атеросклеротического типа.

Повышенное или пониженное артериальное давление, сахарный диабет, а также прием лекарственных препаратов могут спровоцировать звон в ушах.