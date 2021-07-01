Нет антител после прививки: эксперт объяснила причины
Если анализ не показал наличие антител после вакцинации, то это не означает, что эффективность прививки низкая, считает главный специалист по вакцинопрофилактике Министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева. Об этом сообщает «Российская газета».
По ее словам, любой поствакцинальный тест на коронавирус должен проводиться не ранее, чем через три недели после второй дозы вакцины. Дело в том, что организм не успевает быстро вырабатывать антитела.
Также специалист отметила, что люди проходят обычные тесты на антитела, но только специальная система тестирования, которая определяет уровень антител к спайковому (S) белку, может определить иммунитет после вакцинации. Однако после вакцины «ЭпиВакКорона» необходимы тесты для выявления частиц спайкового белка – пептидов, пояснила медик.