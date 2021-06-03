Нервный тик назвали предвестником онкологии
Непроизвольно дергающийся глаз продолжительное время может быть сигналом развития рака головного мозга, предупредил врач-невролог Александр Евдокимов, пишут РИА Новости.
Дело в том, что нервный тик верхнего или нижнего века указывает на сбои в работе центральной и периферической нервной системы.
«Это могут быть поражения лицевого нерва, энцефалиты, менингиты как последствие, онкологические заболевания головного мозга и другие серьезные причины», — рассказал Евдокимов.
При данных заболеваниях нервный тик носит затяжной характер: от двух до четырех месяцев, отметил врач.
Однако подергивание глаза может свидетельствовать также о наличии перенапряжения и стресса, постоянном нахождении за компьютером, высокой нагрузке шейного отдела позвоночника и затылочных групп мышц, уточнил невролог.