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Наука и медицина
Неправильный результат теста на COVID вызван чисткой зубов
5 июля, 2021 10:24
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фото: pixabay
Чистка зубов, полоскание горла и курение за три часа до сдачи ПЦР-теста могут стать причиной неточностей результатов, рассказал радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.
Дело в том, что вирусные частицы вымываются во время приема воды, а также происходит искажение из-за табачного дыма, отметил врач.
Водовозов добавил, что точность теста на коронавирус зависит и от медика, берущего анализ. Если анализ берется у крыльев носа без глубокого погружения в носовую полость, то результат может оказаться неправдивым.
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