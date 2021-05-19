Неправильная дозировка витамина D ведет к токсичности

Наука и медицина

Витамин D имеет свойство накапливаться в организме, достигая токсичных уровней, рассказывает издание Express, ссылаясь на исследование, опубликованное Национальной медицинской библиотекой США Национальных институтов здоровья.

Большинство людей знают, что дефицит витамина D вызван недостаточным питанием и недостаточным пребыванием на открытом воздухе. Чтобы восполнить запас, люди принимают добавки. Однако при активном употреблении витамин может скапливаться в человеческом организме, становясь токсичным.

Тошнота, рвота, частое мочеиспускание, потеря аппетита, обезвоживание, мышечная слабость, апатия, сонливость, боль в животе, запор, спутанность сознания, психоз – все это частые симптомы передозировки витамином.

Специалисты напомнили, что около 10 мкг витамина D требуется человеку в день. Детям младше одного года – от 8,5 до 10 мкг в день. Однако перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.