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Неочевидный признак ранней стадии рака крови был назван гематологом

Елизавета Ивлева
11 мая, 2021 14:08
1 мин
Елизавета Ивлева
11 мая, 2021 14:08
1 мин
фото: Zamir Usmanov/Russian Look
фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Российский гематолог Юлия Ненашева указала в беседе по «Пятому каналу» на что следует обратить внимание при клиническом анализе крови для выявления ранней онкологии, пишет РИА Новости.

Согласно словам специалиста, результаты анализа могут показать не только низкий уровень гемоглобина, свидетельствующего об анемии.

«Высокий гемоглобин и высокие эритроциты — это повод обратиться к гематологу, потому что это может быть маркером предзлокачественного заболевания крови, которое уже требует лечения и специфической помощи врача», – предупредила Ненашева.

Признаком, по которому можно заметить заболевание, также является высокий уровень тромбоцитов и лейкоцитов в крови, поясняет врач.

Ненашева рекомендует сдавать базовые анализы крови не менее раза в год.

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