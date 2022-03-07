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Наука и медицина
Нельзя пошевелиться: назван фактор онемения рук
7 марта, 2022 11:20
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фото: pixabay
Поражения нервов на руках могут привести к онемению пальцев. Речь идёт о туннельных синдромах, отметил невролог Юрий Андрусов.
По его словам, проходящий по руке нерв пережимается и появляется ощущение онемения. В частых случаях это случается в области запястья при давлении срединного нерва. Такое защемление называют карпальным туннельным синдром. Оно приводит к онемению средний, указательный и безымянный пальцы.
Кроме того, локтевой нерв, находящийся в локтевом суставе, тоже может привести к онемению при защемлении, передаёт Ura.ru.
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