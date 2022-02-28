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Наука и медицина
Нехватка витамина B12 вызывает особые нарушения нервной системы
28 февраля, 2022 18:08
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фото: pixabay
Медики National Health Service рассказали о неврологических нарушениях в здоровье, возникающих при дефиците витамина B12.
Согласно замечаниям специалистов, необычным симптомом является атаксия – нарушение физической координации, проявляющейся в ходьбе и говорении. Онемение конечностей, чувство покалывания или стреляющих болей говорит о периферической невропатии.
Кроме того, недостаток витамина B12 может вызвать парестезию. Она воздействует на чувствительность и проявляется с жжением, покалыванием или ползанием мурашек по телу, пишет «Профиль».
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