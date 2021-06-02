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Наука и медицина
Не в этой жизни: анонсировано полное солнечное затмение в Москве
2 июня, 2021 05:16
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Ближайшее полное солнечное затмение можно будет увидеть в Москве 16 октября 2126 года.
Как сообщил астроном Олег Угольников, однако в течение ближайших 10 лет можно будет увидеть шесть частичных затмений Солнца – в 2021 году, затем спустя год, а также 2025 году, в 2026 году, 2027 году и в 2029 году.
В Центральной России полное солнечное затмение можно будет наблюдать 20 апреля 2061 года, а затем 16 октября 2126 года.
А до конца ХХI века жители центральной России смогут наблюдать пять кольцеобразных затмений: 1 июня 2030 года, 21 июня 2039 года, 11 июня 2048 года, 13 июля 2075 года и 3 июля 2084 года, сообщает РИА «Новости».
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