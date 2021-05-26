Не надо держать в голове: разработан гаджет для контроля приема лекарств

Наука и медицина

В России создали устройство, способное автоматически напоминать человеку о приеме таблеток и витаминов.

Как рассказывают разработчики, удобство устройства заключается в том, что можно загрузить в каждый цилиндр двухнедельную или месячную норму препаратов, а также выставить дозировку и время приема благодаря мобильному приложению.

В назначенное время на смартфон пациента или его близких приходит звуковое уведомление – напоминание. Прием лекарств определяется с помощью датчиков, поэтому если больной забыл принять таблетки, приложение будет отправлять повторные оповещения.

«Проект Pills Help создали участники интенсива «Архипелаг 2121», разработчики из Новосибирского государственного университета экономики и управления. Устройство позволит не держать в голове информацию о том, какие таблетки и когда надо принимать. Достаточно будет настроить гаджет раз в месяц», — передает RT, ссылаясь на пресс-службу Платформы НТИ.

Сейчас специалисты находятся на этапе разработки мобильного приложения, 3D-модель гаджета уже готова, сообщил соруководитель проекта Дмитрий Захаров.