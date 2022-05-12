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Наука и медицина
Не лучший продукт с утра: чем вреден фруктовый йогурт?
12 мая, 2022 11:27
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фото: pixabay
Привычка есть в утренний прием пищи фруктовый или злаковый йогурт может негативно повлиять на здоровье. Дело в том, что в таких продуктах содержится сахар, пояснила член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина.
По ее мнению, сахар из йогурта с добавками при поступлении в организм с утра поднимает сахар в крови. Происходят скачки, в результате которых у человека опять возникает голод.
Кроме того, вместе с резким повышением и понижением уровня сахара в крови происходит увеличение и уменьшение количества инсулина. «Инсулиновые качели» могут привести к развитию диабета, передает радио Sputnik.
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