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Наука и медицина
«Не имеем право на недовольство». Александр Мясников дал оценку новым ограничениям по коронавирусу
12 июня, 2021 19:34
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Vadim Tarakanov/Global Look Press
Ограничительные меры в Москве, связанные с пандемией коронавируса, оценил врач и телеведущий Александр Мясников.
Медик заявил, что он давно предупреждал о новой волне коронавируса, но не все россияне воспринимали эту информацию всерьез. По его словам, у жителей страны было время для того, чтобы принять участие в вакцинации, но они его упустили.
«Чего же не сделали?! А вот теперь мы не имеем право на недовольство и критику!» — написал доктор в своем Telegram-канале.
Мясников напомнил, что распространение инфекции никогда не прекратится, но это не должно вызывать панику. Медик посоветовал научиться жить с новым коронавирусом, пишет ФАН.
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