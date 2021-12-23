Не более опасен, но опасность есть: глава центра Гамалеи объяснил опасность «омикрона»
Предварительно можно говорить о том, что южноафриканский штамм «омикрон» не является более опасным, чем предыдущие версии коронавируса. Тем не менее существует опасность, связанная с его высокой скоростью распространения. Об этом заявил глава научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, сегодняшние данные говорят о том, что вариант вируса из ЮАР более вирулентным не является, то есть большей болезнетворностью, чем ранние штаммы не обладает.
В то же время «омикрон» обладает другой опасной характеристикой – он более контагиозный, иначе говоря, штамм быстрее распространяется в популяции. Из-за этого число заражений может достичь очень больших значений, что приведет к сбоям в работе системы здравоохранения, передаёт РИА «Новости».