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Наука и медицина
Названо главное противопоказание к ношению линз для зрения
12 мая, 2022 15:22
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фото: pixabay
Ряд глазных заболеваний вызывает противопоказание к ношению контактных линз. Отальмолог «Клиники доктора Шиловой» Татьяна Шилова выделила наличие искривлённой роговицы глаза.
Как пояснила врач, кератоконус – это форма искривления роговицы. Такое заболевание не даёт правильное расположение линзы.
Кроме того, линзы имеют ограниченные параметры по коррекции зрения, поэтому не все люди с астигматизмом смогут их использовать.
Специалист добавила, что контактные линзы не столь эффективны при дальнозоркости для людей в возрасте, передаёт URA.RU.
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