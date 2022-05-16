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Наука и медицина
Названо два симптома «затвердевшего» холестерина
16 мая, 2022 16:34
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фото: pixabay
Повышенный уровень холестерина приводит к ишемической болезни сердца, инсульту и другим серьезным заболеваниям. Как определить проблемы с холестерином по ощущениям в ногах, рассказало британское издание Express.
Прежде всего человек может обнаружить быструю усталость при ходьбе, хотя раньше такое же расстояние мог пройти с легкостью. Появляется ощущение свинцовых ног, которое может сопровождаться жжением в бедрах и ягодицах.
Вторым тревожным сигналом является спазм в ногах. Боль усиливается при физической нагрузке, может возникать хромота.
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