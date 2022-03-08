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Наука и медицина
Названы противопоказания к спорту в борьбе со стрессом
8 марта, 2022 11:29
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фото: pixabay
Бороться со стрессом и успокоить мысли поможет физическая активность, однако некоторым людям этого делать нельзя, отметил хирург-флеболог клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Армен Авакян.
По его словам, варикоз является противопоказанием к тяжёлой физической нагрузке. Упражнения с большим весом, особенно из положения стоя, могут повысить венозное давление. Рекомендуется брать вес не больше 5 килограммов или заниматься кардио (бег, плавание, прыжки).
Специалист также напомнил переболевшим коронавирусом, что существует вероятность развития тромбоза. После выздоровления необходимо сделать УЗИ вен, а потом уже обращаться к спорту, передаёт радио Sputnik.
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