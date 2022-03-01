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Наука и медицина
Названы продукты для правильного цикла сна
1 марта, 2022 13:52
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фото: pixabay
Американские диетологи рассказали о том, что предотвратить бессонницу можно не только благодаря лекарственным препаратам, но и употребляя ряд продуктов.
Улучшить цикл сна помогут продукты с богатым содержанием гормона сна – мелатонин. К ним относятся миндаль, грецкие орехи, яйца, авокадо и бананы.
Успокоить нервную систему и выработать серотонин можно благодаря лавандовому и ромашковому чаю, пишут «Известия».
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