Названы недопустимые лекарства для водителей
Автовладельцам необходимо обращать внимание на состав препаратов и изучить инструкцию по противопоказаниям перед поездкой на машине, чтобы избежать риска лишения прав. Об этом рассказал радио Sputnik вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов.
Прежде всего, в составе лекарств опасно наличие кодеина, который при тестировании покажет результат, как при содержании наркотического вещества в организме.
Насторожить должно наличие спирта в препаратах. Кроме того, такие вещества, как фенобарбитал, тоже не рекомендуются при вождении автомобиля.
«Самое опасное средство – это, например, корвалол. Мало того, что он чаще всего на основе спирта, и, если вы только что его выпили, может показать алкогольное опьянение, так еще и покажет наркотическое опьянение, потому что в него входят вещества, которые на анализе показываются как наркотики», – считает Александр Холодов.
Отмечается, что после приема корвалола должна пройти неделя, чтобы тест не показал нежелательные результаты у водителя.