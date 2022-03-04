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Наука и медицина
Названа возможная опасность аспирина
4 марта, 2022 12:33
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фото: pixabay
Частый приём лекарств, которые разжижают кровь в организме, может обернуться негативными последствиями для человека. Особенно опасна эта проблема была в период пандемии COVID-19, когда пациенты принимали препараты для предотвращения развития тромбов, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, существует риск госпитализации из-за кровоизлияния в мозг или из-за желудочного кровотечения. Поэтому кроворазжижающие препараты (аспирин, варфарин и т.д.) нужно принимать с осторожностью, а именно под наблюдением врача, пишут РИА Новости.
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