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Наука и медицина
Названа способная храниться месяц в обычном холодильнике вакцина
20 мая, 2021 05:02
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A. PÃ�Rez Meca/Keystone Press Agency
Американский медицинский регулятор FDA разрешил хранить вакцину от коронавируса компании Pfizer до одного месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией.
Повышенный срок хранения препарата при более высокой температуре означает, что он будет более доступен для людей, живущих за пределами городов. Теперь вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов Цельсия.
До сих пор хранение и транспортировка препарата Pfizer осуществлялись при температуре минус 70 градусов Цельсия, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что японцев преследуют приступы анафилаксии после прививки вакциной Pfizer.
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