Названа способная храниться месяц в обычном холодильнике вакцина

Наука и медицина

Американский медицинский регулятор FDA разрешил хранить вакцину от коронавируса компании Pfizer до одного месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией.

Повышенный срок хранения препарата при более высокой температуре означает, что он будет более доступен для людей, живущих за пределами городов. Теперь вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов Цельсия.

До сих пор хранение и транспортировка препарата Pfizer осуществлялись при температуре минус 70 градусов Цельсия, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что японцев преследуют приступы анафилаксии после прививки вакциной Pfizer.