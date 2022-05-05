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Наука и медицина
Названа характеризующая инсульт трудность во время еды
5 мая, 2022 12:49
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фото: pixabay
Среди типичных для инсульта симптомов выделяют ощущение онемения лица, рук или ног, затуманенность зрения, спутанность речи и проблемы с координацией. Однако американские врачи нашли еще один признак.
Речь идет о дисфагии. Это симптом, при котором человеку сложно проглатывать пищу. Вскоре проблема может возникнуть и с употреблением жидкости.
Кроме того, дисфагия может быть предвестником рака пищевода, передает Express.
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