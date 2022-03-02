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Наука и медицина
Назван возраст для первой пластической коррекции
2 марта, 2022 13:11
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фото: pixabay
Главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова рассказала о рекомендуемом возрасте для первой пластической операции.
Как отметила специалист, раньше пластическая коррекция делалась в 47 лет, однако сейчас новые технологии смогли сдвинуть срок более чем на 10 лет.
Также врач напомнила о необходимости ежедневного ухода за кожей, визитах к косметологу и правильном питании, пишут РИА Новости.
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