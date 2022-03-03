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Наука и медицина
Назван чай для оздоровления после алкоголя и курения
3 марта, 2022 12:32
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фото: pixabay
Кандидат медицинских наук Ирина Юзуп выделила оздоровительные особенности зелёного чая.
По ее мнению, зелёный чай обладает эффектом уменьшения повреждений ДНК, которые связаны с курением. Кроме того, чай поможет снизить риск нарушений печени, вызванных употреблением алкогольных напитков. Среди других полезных свойств – нейтрализация гниения в кишечнике, снижение уровня вредного холестерина, уменьшение риска развития инфаркта, инсульта, атеросклероза.
Специалист добавила, что дозировка зелёного чая – 2 грамма заварки на 1 чашку. Выпить чай следует в течение часа, пишет «Доктор Питер».
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