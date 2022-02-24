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Наука и медицина
Назван алкоголь-лидер по повышению уровня холестерина
24 февраля, 2022 14:13
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фото: pixabay
Уровень холестерина зависит от количества употребляемого алкоголя. Дело в том, что холестериновый обмен человека предопределяет печень, рассказал психиатр и нарколог Евгений Рысин.
Отмечается, что «плохой» холестерин возникаете из-за любого алкоголя, однако наиболее вредным считается пиво, передаёт слова врача «Российская газета».
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