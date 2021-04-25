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NASA: Корабль Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю через несколько дней

Сергей Михневич
25 апреля, 2021 09:26
1 мин
Сергей Михневич
25 апреля, 2021 09:26
1 мин
Nasa/Globallookpress.com
Nasa/Globallookpress.com

Американский корабль Crew Dragon приземлится в одной из семи выбранных зон 28 апреля, сообщили в NASA.

На корабле должны вернуться на Землю космонавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Площадки находятся в Атлантическом океане и Мексиканском заливе у побережья Флориды, приводнение должно произойти в 19:40 по московскому времени.

На Землю вместе с астронавтами прибудут материалы исследований, трансляция будет вестись на сайте NASA.

Ранее сообщалось о том, что Роскосмос и американская корпорация вели переговоры о доставке космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon. По этому поводу существует ряд вопросов, которые требуют обсуждения, сообщает ФАН.

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