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Наука и медицина
NASA: Корабль Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю через несколько дней
25 апреля, 2021 09:26
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Nasa/Globallookpress.com
Американский корабль Crew Dragon приземлится в одной из семи выбранных зон 28 апреля, сообщили в NASA.
На корабле должны вернуться на Землю космонавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
Площадки находятся в Атлантическом океане и Мексиканском заливе у побережья Флориды, приводнение должно произойти в 19:40 по московскому времени.
На Землю вместе с астронавтами прибудут материалы исследований, трансляция будет вестись на сайте NASA.
Ранее сообщалось о том, что Роскосмос и американская корпорация вели переговоры о доставке космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon. По этому поводу существует ряд вопросов, которые требуют обсуждения, сообщает ФАН.
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