НАСА: Астронавты вышли в открытый космос для установки солнечной батареи
Астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке вышли в открытый космос Международной космической станции для монтажа панели солнечной батареи.
«Кимброу и Песке перевели свои скафандры на автономное питание в 7.42 по времени ET (14.42 мск), начался выход в открытый космос» - сообщается в Twitter НАСА.
В открытом космосе они будут находиться более шести часов. За это время астронавты установят солнечные батареии iROSA, которые ранее на борт доставил американский космический корабль Dragon компании SpaceX.
Всего для генерации большего количества электроэнергии необходимо смотнировать шесть таких панелей.
На МКС сейчас работает 65-я экспедиция. В её состав входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ваде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Том Песке, пишет РИА «Новости».