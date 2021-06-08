Народные средства от COVID-19: врач рассказал об опасности
В лечении коронавирусной инфекции не помогут такие народные средства, как сода и перекись. К тому же при приеме внутрь они могут быть крайне опасны. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.
По словам врача, употреблять перекись водорода для восполнения дефицита кислорода бесполезно. Перекись в контакте со слюной быстро нейтрализуется, а при большом количестве может привести к боли в животе, тошноте или рвоте. Кроме того, люди каждый день потребляют по килограмму кислорода, а значит несколько миллиграмов кислорода, полученных от нескольких капель перекиси, не будут эффективны.
Сода от закисления организма не принесет пользы больному человеку, хоть и считается препаратом, влияющим на кислотно-щелочной баланс.
«Ощелачивать больного человека содой могут только в реанимации, когда ему уже совсем плохо. Это не домашнее лечение», – добавил Георгий Сапего.