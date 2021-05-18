Народные методы бесполезны: доктор Мясников назвал основные ошибки при укусе клещей

Наука и медицина

Народные методы, которые используют россияне для борьбы с укусами клещей, не надежны и малоэффективны. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что мазать маслом впившегося клеща не стоит. Бытует мнение, что насекомое после этого должно начать задыхаться и само отвалится от кожи, но это не так. Прижигание клеща врач также раскритиковал.

Мясников подчеркнул, что удалять клеща необходимо так, чтобы голова и лапки насекомого не остались в коже. Клеща необходимо «правильно захватить и вывернуть». Если его части останутся в коже – место укуса может начать гноиться.

По словам эксперта, наилучший способ удалить клеща – обратиться к специалисту. Сделать это необходимо своевременно, поскольку насекомое может заразить человека боррелиозом. При клещевом боррелиозе инфекция попадает в кровь в течение суток или двое после укуса, передаёт Lenta.ru.