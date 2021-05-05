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Наука и медицина

«Наплевавшая» на требования ЕС страна первой в Европе провакцинировала половину населения

Антон Мельников
5 мая, 2021 20:51
2 мин
Антон Мельников
5 мая, 2021 20:51
2 мин
Nikolay Gyngazov/Globallookpress.com
Nikolay Gyngazov/Globallookpress.com

Первой страной ЕС, в которой больше половины совершеннолетнего населения (50,5%) получило прививку хотябы одним компонентом вакцины от коронавируса стала Венгрия. Такие данные следуют информации, которую опубликовал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Ранее Венгрия вопреки требованиям европейского регулятора первой в Евросоюзе зарегистрировала и начала использовать российскую вакцину «Спутник V».

Согласно опубликованным данным, укол обоими компонентами вакцины в Венгрии получили 25,8% граждан старше 18 лет.

Второе место по числу вакцинированного населения заняла Мальта, где укол одним компонентом получили 47,1% граждан, двумя - 25%.

На третьем месте Финляндия, где 38,4% получили инъекцию хотя бы одним компонентом, передает «ТАСС».

Напомним, Венгрия была первой страной Евросоюза, которая одобрила и начала применять созданную в России вакцину «Спутник V». Регистрация была выдана препарату еще в январе. Страна решила не дожидаться одобрения препарата регуляторами ЕС и договорилась о прямых поставках из России. Венгерский министр иностранных дел и внешней торговли заявлял, что главным приоритетом для страны является получить средство от коронавируса «так быстро, насколько это возможно».

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ТЕГИ
Венгрия
Коронавирус
Вакцина
Спутник V
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