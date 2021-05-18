Напечатать текст силой мысли смогут люди с ограниченными возможностями

Наука и медицина

Имплант, разработанный группой ученых из Стэнфордского университета, поможет в коммуникации людям, которые утратили способность управлять конечностями или которые не могут контролировать иные функции организма. Об этом сообщают Вести.ру.

Устройство состоит из системы датчиков-имплантов и внешнего декодера, который можно подключить к протезу или какому-либо внешнему устройству в виде клавиатуры или мыши, отмечают специалисты.

По словам ученых, чип помещается в мозг и помогает превратить воображаемые буквы в текст. Соответственно, нейроинтерфейс контролирует активность и преобразовывает когнитивные сигналы в компьютерную команду.

Эксперимент проводился с 65-летним добровольцем, который полностью парализован ниже шеи из-за спинномозговой травмы. В результате исследования он смог «написать» текст со скоростью 90 символов в минуту, сообщают ученые.