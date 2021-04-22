Найден устойчивый к антителам штамм коронавируса

Наука и медицина

Американские эксперты выделили новый штамм коронавируса, чей геном указывает на вероятную сопротивляемость к антителам.

Пока разновидность COVID-19 нашли только у одного человека, у которого инфекция проявилась с легкими симптомами. При этом ученые считают, что эта мутация потенциально опасна для человечества.

Эксперименты показали неэффективность антител в отношении вирусов с такими же маркерами. BV-1 генетически близок к британскому штамму коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно о действиях вакцин Pfizer и «Спутник V» против южноафриканского штамма COVID.

Лидерство осталось за российским препаратом. «Спутник V» показал себя самой эффективной вакциной с точки зрения вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов, в частности, устойчивость российского препарата к наиболее проблемному «южноафриканскому» варианту оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer».