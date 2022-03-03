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Наука и медицина
Найден метод выявления бессимптомного COVID-19 у привитых
3 марта, 2022 11:40
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фото: pixabay
Для определения бессимптомного заболевания коронавирусом у человека, который был ранее вакцинирован, необходимо получить результаты теста на антитела к нуклеокапсиду, объяснила
руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.
Дело в том, что при контакте с вирусом образуются антитела к S-белку и к нуклеокапсиду. Если обнаружены антитела к данным двум структурам, значит человек переболел или имел цельновирионную прививку. Наличие антител только к S-белку говорит о том, что он не болел, но делал вакцину, пишут РИА Новости.
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