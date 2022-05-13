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Наука и медицина
Началось исследование новой вакцины от коронавируса
13 мая, 2022 11:57
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фото: pixabay
Началась работа над исследованием вакцины от коронавируса, в основе которой есть вирусоподобные частицы, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Как пояснил специалист, несколько добровольцев уже сделали прививку, побочный действий не было обнаружено.
Вакцина включает двукратное введение, однако компоненты вакцины одинаковые. Вторая прививка должна быть сделана спустя три недели.
Отмечается, что сложно набрать добровольцев, поскольку у человека не должно быть антител к коронавирусу, пишут РИА Новости.
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