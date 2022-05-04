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Наука и медицина
Начало артрита может проявляться в виде сыпи
4 мая, 2022 17:30
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фото: pixabay
Артрит, провоцирующий боль в суставах и нарушающий подвижность, можно определить на начальной стадии по признаку на коже. Речь идет о сыпи, напоминающей экзему.
Прежде всего следует обратить внимание на появление красных бляшек и шишек в округлой, кольцевидной или шнуровидной формах. При этом высыпания могут чесаться, а пациент будет ощущать чувство жжения.
Кроме того, наблюдается симметрия поражений на туловище, руках и ногах. Высыпания могут увеличиваться и уменьшаться в зависимости от времени, передает издание Express.
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