«На ранней стадии третьей волны»: названа главная причина роста заражений коронавирусом в мире
По всему миру начинается третья волна пандемии коронавируса. Её главная причина – штамм «дельта». Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он отметил, что после предыдущей волны заражений в мире, страны Европы и Северной Америки бросили силы на массовую вакцинацию жителей. Это принесло свои плоды, и число заражений и смертей от коронавируса начало снижаться.
Тем не менее в настоящий момент ситуация снова меняется, а тенденции к снижению жертв коронавируса изменились.
Гебрейесус подчеркнул, что сейчас «мы (страны мира – прим.) находимся на ранней стадии третьей волны» COVID-19.
Он пояснил, что по всему миру отмечается рост числа заражений, тенденция наблюдается на протяжении четырех недель подряд. Также значительно увеличивается число летальных случаев.
По словам главы ВОЗ, главной причиной негативной тенденции стал штамм «дельта». Сейчас этот вариант вируса присутствует более чем в 111 странах. В организации ожидают, что вскоре «дельта» станет доминирующим штаммом по всему миру, «если еще не стал», передаёт «РБК».