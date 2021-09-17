На месте старой туберкулезной больницы в Подольске появится зона отдыха
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил снести Подольскую туберкулезную больницу, которая закрылась ещё в 2015 году. На ликвидацию здания заложено чуть больше месяца.
В здании больницы, 1940-го года постройки, работал военно-полевой госпиталь, потом туберкулезный госпиталь для инвалидов войны, затем – туберкулезное отделение ЦРБ и больница.
В 2015 году территориальное управление Роспотребнадзора предписало закрыть больницу в связи с несоответствием санитарным нормам. Здание стояло заброшенным, а теперь здесь планируется построить современную зону отдыха. Предположительно, рекреационная территория будет благоустроена к 2022 году. Муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательных работ по благоустройству выиграло ООО «АБ Бинолим».
«На данный момент рабочие приехали на стройплощадку, демонтируется кровельное покрытие, в дальнейшем сюда прибудет техника, которая будет демонтировать укрупненно, потом – делиться на более мелкие куски и вывозиться на специальные полигоны для дальнейшей переработки и утилизации», - рассказала изданию Наталья Боброва, начальник отдела строительного контроля дирекции заказчика капитального строительства Московской области.