На Марсе обнаружили дверь лилипутов
Загадочное прямоугольное отверстие, зафиксированное камерами американского марсохода Curiosity 7 мая 2022 года, оказалось размером с книгу. Это не помешало сторонникам версии об инопланетянах, сохранить веру в марсианскую цивилизацию.
Прямоугольное отверстие правильной формы, удивительным образом напоминающее дверь, всколыхнуло воображение землян и привело к созданию многочисленных версий, относительно своего происхождения, - сообщает портал «Hi-tech».
Поначалу «дверь на Фронтон Гринхью» окрестили «порталом, ведущим к центру Красной планеты». Затем эксперт Гарвардского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл заявил, что реальный размер «двери» не превышает 30 см., а само отверстие – результат складчатых сдвигов скальных пород. Но и у этой версии есть своя слабая сторона: система оценки фотоснимков, поступающих с Curiosity, затрудняет точную идентификацию линейных размеров запечатленных объектов.
Тем не менее, в интернете уже начали появляться следующие версии про загадочную дверь. Теперь ее считают порталом для марсианских или инопланетных лилипутов.