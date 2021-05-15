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Наука и медицина
На игле. Российскую вакцин одобрили в Венесуэле и Эквадоре
15 мая, 2021 19:14
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Российская вакцина «Спутник Лайт» получила от властей Венесуэлы одобрение для применения.
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Эквадор. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек», - рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Эквадор стал 66 страной, в которой зарегистрирована российская вакцина, «Спутник V» занимает второе место по количеству одобрений и полученных регистраций, пишут РИА «Новости».
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