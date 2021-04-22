На 60-й марсианский день ровер «Персеверанс» добыл кислород для дыхания в течение 10 минут

Наука и медицина

Марсоход «Персеверанс» на 60-й марсианский день добыл кислород из атмосферы Красной планеты. Об этом сообщило американское космическое ведомство (NASA).

Кислород с Марса, который на 96% состоит из углекислого газа, получили с помощью аппарата MOXIE. Испытания прошли 20 апреля.

Устройство размером с тостер переработало углекислый газ и получило 5,4 грамма кислорода - его хватит для дыхания в течение 10 минут.

Прибор на борту шестиколесного робота способен вырабатывать до 10 граммов кислорода в час, говорится на сайте NASA.

Эксперимент назвали важным шагом в переработке углекислого газа на Марсе. По мнению замглавы научного директората NASA Джима Рейтера, ученые приблизились к цели уведить людей на Марсе.

Ранее марсоход, миссия которого началась 18 февраля, получил реальные звуки с Марса.