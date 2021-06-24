My Health Reads назвал десять продуктов для здорового сердца
Интернет-портал о здоровом питании My Health Reads рассказал о десяти продуктах, полезных для сердечно-сосудистого здоровья.
Прежде всего специалисты выделили апельсины, содержащие витамин С, много клетчатки, калия, пектина и питательных веществ. Польза апельсинов заключается в регулировании кровяного давления и способности избавлять от лишнего холестерина, а также в нейтрализации несущественного белка.
Список пополнили капуста, которая насыщена Омега-3, антиоксидантами, клетчаткой, и чеснок, способный снижать кровяное давление, вырабатывать ферменты и не допускать закупоривание артерий и сосудов.
Также для сердца необходимо употреблять томаты. Дело в том, что в них содержатся защищающий клетки ликопин, витамины А и С, фолиевые кислоты и бета-каротин. Финики, подобно томатам, снижают вероятность сердечных приступов, в том числе отвечают за снижение уровня сахара в крови и обладают защитными свойствами от атеросклероза.
Один или два бокала красного вина в день предотвращают лишний холестерин, а шоколад и чечевица снижают сердечные удары и развитие гипертонии, пояснили эксперты.
Среди богатых питательными веществами продуктов находятся сардины, которые укрепляют сердце. Кроме того, миндаль способен не только усилить когнитивные функции мозга и память, но и снизить риск диабета и заболеваний сосудистой системы.