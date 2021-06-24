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Мутации коронавируса и жара: есть ли взаимосвязь?
24 июня, 2021 05:47
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фото: pixabay
Профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин рассказал, что распространение и мутации коронавируса не связаны с высокой температурой воздуха в летнее время.
По его словам, заметны социальные факторы: люди чаще уезжают на дачи и находятся вдали от большого скопления людей.
Никитин предупредил, что жара может сказаться на общем состоянии людей, болеющих COVID-19. В группе риска находятся пациенты с заболеваниями кровеносной системы или сердца.
«Для них жара – это дополнительная нагрузка на сердце, так что течение заболевания может осложниться», – цитируют слова Никитина РИА Новости.
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