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Наука и медицина
Московские поликлиники изменят график работы с 6 по 8 марта
4 марта, 2022 13:06
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фото: pixabay
Праздничные дни в честь Международного женского дня изменят расписание московских медучреждений, передают в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Поликлиники для взрослых 6 и 8 марта будут работать с с 09:00 до 16:00, а 7 марта – до 18:00.
Отделения ОРВИ ежедневно будут открыты в период 08:00-20:00. Однако режим для пациентов, болеющих коронавирусом, останется прежним.
Медицинская помощь на дому для детей будет оказываться с 09:00 до 15:00. Приём вызовов осуществляется до 14:30.
Полное расписание можно посмотреть на mosgorzdrav.ru.
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