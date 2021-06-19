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Наука и медицина
Morning Consult: россияне стали «лидерами» по нежеланию вакцинироваться
19 июня, 2021 14:30
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Rosatom/Global Look Press
Россияне в сравнении с гражданами других стран совсем не жалеют вакцинироваться. К такому выводу пришли специалисты компании Morning Consult.
Как оказалось, 37% жителей страны ответили, что не намерены прививаться. По данным исследования, в США таких только 20%, а в Австралии и Франции – 17%.
На вопрос, привились ли они, положительно ответили 16% россиян, 28% жителей страны намерены привиться в скором будущем.
При этом доля взрослых, которые категорически отказываются от вакцинации, составляет 56%. Количество опрошенных россиян составляет от 2 до 5 тысяч человек.
Среди причин, почему они не хотят прививаться, они отмечают «слишком быстрые испытания вакцины» и возможные побочные эффекты, пишет «Московский комсомолец».
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